Paura in galleria per la caduta di calcinacci dalla volta del tunnel al settimo chilometro della Nuova Orientale sarda in territorio di Quartu.

I calcinacci si sono staccati dalla volta abbattendosi sul parabrezza di una delle auto in transito, che è rimasta danneggiata. Illeso il conducente. È accaduto nella mattinata.

Sul posto è intervenuta la Polstrada, assieme agli operai dell'Anas e a quelli di una cooperativa che si occupa delle situazioni di emergenza su incarico della società di gestione delle strade.

Il sito è stato subito sistemato e messo in sicurezza col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente poco dopo. Limitati i disagi.

