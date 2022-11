Lezioni, laboratori, ma soprattutto momenti di incontro per raccontarsi e dare voce a quel disagio sociale che troppo spesso sfocia in violenza. Il Comune di Quartu punta su un nuovo piano contro bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con la cooperativa Cemea e gli istituti scolastici presenti in città, stavolta concentrato sullo story telling in digitale, con l’utilizzo di smartphone e tablet.

“Un fenomeno che purtroppo riguarda anche le nostre scuole”, dice l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. “Cercheremo di coinvolgere gli studenti con un progetto che parte dal mondo dei social, un vero e proprio percorso pedagogico al passo con il linguaggio dei giovani”.

Per ora c’è un calendario di incontri programmati sino a dicembre, con i 10mila euro finanziati dal Comune per contrastare il bullismo. “Ma stiamo già lavorando per proseguire anche nel 2023, e per trovare le risorse che ci consentano di continuare anche nei prossimi anni. Per poter arginare il problema serve una programmazione che duri nel tempo”, sottolinea l’assessora Carta.

© Riproduzione riservata