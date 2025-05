Incidente sul litorale di Quartu.

Un camper è finito contro un muro dopo che il conducente ne ha perso il controllo per cause in via di accertamento.

È successo a Flumini. Immediato è stato l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio.

Il ferito è stato accompagnato in ospedale in codice rosso per dinamica: ha riportato un trauma cranico e toracico.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale. Secondo i primi accertamenti nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

