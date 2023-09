È iniziato tutto con un posto di blocco della Polizia di Stato, poi il panico tra le vie di Quartu. È successo in viale della Musica, dove un uomo di 33 anni, alla guida di una Smart (con un passeggero a bordo con lui), ha bruciato l’alt per darsi alla fuga. Il motivo? Non aveva mai preso la patente.

Quando gli agenti hanno alzato la paletta, inizialmente ha rallentato, per poi dare gas e scappare. Ad un secondo alt, l’uomo ha risposto con una nuova accelerata, ma non solo: ha puntato l’auto contro un poliziotto, cercando di metterlo sotto. Per evitare di essere investito, l’operatore è stato costretto a buttarsi sul cofano della vettura di servizio.

Così la Smart ha proseguito la fuga a tutta velocità tra le vie di Quartu, con gravi rischi per veicoli e pedoni che passavano nella zona. Solo successivamente la Polizia ha individuato la coppia, mentre avevano già abbandonato l’auto: stavano entrando in un piccolo parco del quartiere, e i tatuaggi dell’autista son stati decisivi nel riconoscimento.

La vettura, invece, è stata ritrovata poco dopo, nella vicina via Gabriel. I due sono stati accompagnati negli uffici del commissariato di Quartu. L’uomo alla guida, un quartese con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, gli sono state contestate sei diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza aver mai conseguito la patente.

