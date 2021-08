Resta una delle strade più pericolose dell'hinterland quartese. Anche ieri tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente nella via dell'Autonomia sarda, con una ragazza rimasta ferita anche se per fortuna senza gravi conseguenze. Una strada insidiosissima e trafficata.

Uno dei tre mezzi dopo lo scontro ha continuato la sua corsa schiantandosi sulla fermata del Ctm per fortuna in un momento in cui non c'erano pendolari in attesa del mezzo pubblico. Sul posto la Polizia locale di Quartu per i rilievi di legge e le ambulanze del 118.

A tarda sera sul litorale quartese il traffico si è fatto intenso col ritorno a casa degli automobilisti dopo una giornata al mare. Trafficatissimo il litorale e la 554 con code all'incrocio con la vecchia Orientale sarda e al bivio di Gannì. Succede sempre durante l'estate. Il tutto in attesa dei programmati interventi soprattutto dell'Anas che ha 10 milioni da spendere per unire le due 554: un progetto che potrebbe alleggerire tutto il traffico nella zona, compresa la via dell'Autonomia e il tratto di vecchia Orientale fra Maracalagonis e Quartu.

