È tutto pronto.

Domani mattina alle 10,30 Quartu accoglierà le reliquie della sua patrona, Sant'Elena. Un evento unico non solo per la basilica ma per tutta l’Isola se si considera che in ottocento anni i sacri resti della Santa sono usciti da Venezia, dove sono conservati dal 1211, soltanto una volta nel 2017 per andare in Grecia, ad Atene.

E sarà a Quartu quindi il loro secondo viaggio. L'arrivo è previsto dunque domani in piazza Azuni con i rappresentanti di tutte le parrocchie cittadine, le autorità comunali e regionali, le confraternite, i gruppi folk, le varie realtà ecclesiali e le varie associazioni.

Ci sarà la Brigata Sassari e le forze dell'ordine accoglieranno l'Imperatrice con un picchetto d'onore. Da qui ci sarà una breve processione verso la basilica dove, davanti all’altare, sorvegliato a vista, sarà sistemato il simulacro della Santa che contiene le reliquie.

Subito dopo, la messa celebrata dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, animata dal coro di Sant’Elena. Il cantautore Tonio Pani, durante la celebrazione eucaristica canterà i goccius per la patrona.

Le sacre spoglie resteranno in città fino a venerdì prossimo. E domenica cominceranno i pellegrinaggi da tutta la Sardegna.

