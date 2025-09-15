Era alla guida ma non aveva la patente. In compenso portava con sé un bastone telescopico della lunghezza di 101 centimetri, un involucro con 5,38 grammi di hashish e una busta in nylon con 33,42 grammi di marijuana.

I carabinieri del Radiomobile di Qartu questa mattina hanno denunciato un ventiseienne, disoccupato, se senza fissa dimora, dopo averlo fermato in via dell’Autonomia regionale sarda mentre era al volante di una Mercedes Classe A.

Dai controlli è emerso che, nonostante non avesse mai preso la patente, era già stato scoperto alla guida altre volte. Nei suoi confronti sono scattate le denunce anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata