Anche quest'anno i Vigili del fuoco hanno attivato il servizio di Soccorso acquatico di superficie. Mobilitati uomini e mezzi per la sicurezza dei bagnanti. Il servizio, già avviato, rimarrà attivo, salvo proroghe, fino a domenica 5 settembre con una copertura giornaliera diurna dalle 9 alle 19. Sarà assicurato da due vigili “soccorritori acquatici” muniti di patente nautica di “1° categoria” e di “brevetto di conduttore e soccorritore di moto d’acqua”.

A loro disposizione un battello pneumatico (gommone) con motore fuoribordo da 20 HP e, per la prima volta da quest'anno, anche la moto d’acqua con zattera o “barella wahoo” a traino.

L’attività operativa potrà essere attivata, per interventi di Soccorso in Contrasto al Rischio acquatico, con le chiamate al 115.



L'impiego della moto d'acqua, consente maggiore rapidità di intervento operativo e di raggiungere in tempi brevi tutta la spiaggia del litorale del Poetto. Dal giorno di apertura ad oggi sono diverse le chiamate di soccorso e gli interventi già effettuati per avarie a natanti o bagnanti in difficoltà.

Antonio Serreli





© Riproduzione riservata