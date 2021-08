Come promesso nelle scorse settimane, nel cimitero comunale in via Marconi a Quartu sono stati di nuovo sistemati i bidoni per la raccolta differenziata sopra le rampe.

A fianco ai rubinetti ci sono adesso i contenitori blu dove i parenti dei defunti potranno gettare fiori secchi e ramaglie, e quelli gialli per la plastica.

E i risultati già si vedono: il camposanto è più pulito e non ci sono distese di fiori secchi e maleodoranti dentro i rubinetti a creare un’immagine desolante.

A seguito di una decisione della precedente amministrazione, i bidoni per la raccolta differenziata erano stati tolti dai settori superiori e raggruppati nei piani bassi. Questo costringeva soprattutto gli anziani a enormi disagi tanto che alla fine i fiori venivano gettati ovunque. In pratica la decisione era stata presa per incentivare i cittadini a rispettare la differenziata, con tanto di annunci di sanzioni, mentre invece aveva sortito l’effetto contrario trasformando il cimitero in un letamaio.

“Finalmente hanno rimesso i bidoni al loro posto - commenta una frequentatrice del cimitero, Anna Piras, 75 anni – non capisco come abbiano potuto pensare che raggruppandoli sotto le rampe avrebbero risolto le cose. Certo adesso speriamo che le persone rispettino la raccolta differenziata e che non creino di nuovo problemi”.

Sarà il personale interno a vigilare sul corretto uso dei contenitori che saranno regolarmente svuotati con ritiro da parte della De Vizia. La fornitura dei bidoni è stata incrementata in questi giorni.

