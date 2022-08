I carabinieri hanno bussato alla porta di casa per verificarne la presenza. Non lo hanno trovato ed è stato denunciato per evasione.

Si tratta di un 62enne che era agli arresti domiciliari per un precedente reato. I carabinieri di Quartu, durante i controlli periodici che vengono effettuati per il rispetto delle regole da parte di chi si trova ai domiciliari, non hanno trovato l'uomo: era quindi uscito dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione. Da qui l'accusa di evasione.

