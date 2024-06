Inizio di stagione col botto a Punta Molentis, spiaggia gioiello di Villasimius dove verranno girate alcune scene di una serie Amazon Prime.

«Abbiamo trovato il modo di far andare in porto la cosa senza disturbare gli ospiti della spiaggia, non posso dire di più», racconta il sindaco Luca Dessì.

A Punta Molentis sono ammesse al massimo 500 persone dietro il pagamento di un ticket da un euro a testa, dieci euro per le auto (6 per chi arriva dopo le 16), 5 per le moto e 15 per i camper.

