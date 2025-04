Il Comune di Pula affida per dodici anni ai privati la gestione degli spazi pubblicitari. La cartellonistica che indica le località turistiche e quella relativa alle tutte le informazioni utili per orientarsi nel territorio verrà totalmente rinnovata grazie al progetto realizzato dall’architetto Francesco Tidu e approvato dal Consiglio comunale.

«Dopo un lungo lavoro di mappatura vogliamo dare omogeneità all’arredo urbano e rinnovarlo sia per i cittadini che per gli operatori turistici che ci chiedevano da tempo di poterne usufruire – spiega l’assessora alle Attività produttive, Donatella Fa -, un’operazione a costo zero per l’amministrazione, che con la gara darà in gestione tutti e 198 gli impianti pubblicitari ricavando anche un fondo proprio dal canone unico per la pubblicità. Il progetto darà un nuovo decoro alla nostra cittadina, e prevede non solo un riordino della cartellonistica ormai vetusta e addirittura assente in certe zone, ma soprattutto darà la possibilità di soddisfare le esigenze di tutte quelle attività produttive e ricettive che intendono implementare i loro spazi pubblicitari e che più volte ne hanno fatto richiesta».

