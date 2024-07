Incidente mortale nel pomeriggio sulla Statale 195, all’altezza di Pula.

Stando alle prime informazioni, la vittima dello scontro frontale contro un'auto – sulla cui dinamica non si conoscono ancora particolari – è un ragazzo di 25 anni che viaggiava in sella a una moto. Si chiamava Marco Guastella: di origini siciliane, lavorava come stagionale al Forte Village.

Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare nulla per la giovane vittima, gli agenti della polizia locale di Pula e i carabinieri per i rilievi.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambe le direzioni.

(Unioneonline/E.Fr.)

