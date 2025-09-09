Tentato furto ieri al supermercato Jolly di Pula, dove un 21enne rumeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di rubare diverse bottiglie di alcolici pregiati.

Il giovane ha provato ad eludere i sistemi antitaccheggio con una borsa schermata, ma è stato fermato dall’intuito di uno dei proprietari fino all’arrivo dei carabinieri di Capoterra e Pula.

Nell'auto con cui è arrivato, noleggiata a Sassari, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altre bottiglie di alcolici di dubbia provenienza. L'arrestato, comparirà oggi davanti al giudice per direttissima.

