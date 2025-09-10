Ha provato a rubare mille euro di alcolici in un supermercato a Pula, ma la fuga è durata poco. I carabinieri della Stazione di Capoterra ieri sera hanno arresto un 21enne di origine rumena, senza fissa dimora, celibe, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

L’intervento è scattato dopo la richiesta d’aiuto del titolare dell’attività commerciale, che aveva sorpreso il ragazzo mentre cercava di allontanarsi dopo essersi impossessato di numerose bottiglie di alcolici dal valore complessivo di circa mille euro.

I militar hanno bloccato l’uomo e sono riusciti a recuperare il bottino. Dopo le formalità di rito, il 21enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata