Quattro giorni di giochi e divertimento per tutte le età, grazie agli appuntamenti organizzati dalle ragazze e dai ragazzi della Consulta giovani di Pula.

Prende il via domani, nello stadio comunale “Le Aie”, in via Porrino, Ageless, la festa senza età nata con l’intento di riunire i giovani di Pula e avvicinare alla comunità locale i ragazzi provenienti dai territori più lontani e i turisti di passaggio. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, andrà avanti sino a domenica, con una serie di eventi legati allo sport, alla musica e alla convivialità.

Il programma prevede un torneo di biliardino dedicato agli over 15, che si terrà domani, sabato e domenica dalle 20 alle 23; per gli over 18 venerdì verrà organizzata una caccia al tesoro a partire dalle 18,30. Per gli over 16 è previsto un torneo di Calcio a 7 che prenderà il via domani, per proseguire sabato e domenica dalle 20 alle 23,30. Previsti, inoltre, tanti altri appuntamenti in cui i giovani potranno divertirsi e socializzare.

