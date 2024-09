Don Giorgio Franceschi saluta la parrocchia di Santa Margherita per trasferirsi in quella di San Massimiliano Kolbe, a Cagliari. L’ormai ex sacerdote della borgata è stato salutato dall’amministrazione comunale e dai parrocchiani durante una cerimonia carica di emozione.

Il sindaco, Walter Cabasino, ha ringraziato don Giorgio per il lavoro portato avanti a Santa Margherita sin dal suo arrivo: “La sua opera spirituale e sociale a favore della comunità è stata davvero importante. Questa comunità fonda la sua costituzione nella differente provenienza dei suoi cittadini, con diverse culture e tradizioni: la parrocchia e il parroco, da sempre, assolvono l’importante compito di amalgamare la collettività”. Il sindaco, inoltre, ha ringraziato don Giorgio per il suo prezioso contributo nel trasmettere i valori cristiani alle giovani generazioni e per le sue amorevoli attenzioni nei confronti degli anziani e degli ammalati, e per i consigli dati all’amministrazione per il restauro della storica Chiesa di Boeria.

