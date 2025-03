Proteste da parte dei residenti per la mancata illuminazione dell’incrocio di Santa Margherita che collega via Sant’Isidoro, via San Giuseppe e via San Francesco. L’intersezione è priva di illuminazione da diverso tempo e ciò rende difficile la visibilità, specialmente nelle ore di buio. Non è da escludere inoltre, la presenza di cervi e daini, che possono muoversi anche la notte e causare pericoli e disagi per gli automobilisti.

Sul tema è intervenuta la vicesindaca di Pula, Elisabetta Loi: «L’incrocio verrà presto illuminato», rassicura. «Nel 2024 è scaduto l’appalto con Citelum, il vecchio gestore dell’illuminazione pubblica e abbiamo aderito alla convenzione Consip».

«Tra i lavori che prevedono investimenti da parte dell’azienda», prosegue la vicesindaca, «abbiamo inserito l’installazione di nuovi punti luce nei luoghi in cui mancavano, tra cui l’incrocio di via Sant’Isidoro, San Giuseppe e San Francesco».

