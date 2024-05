Perseguitava la ex moglie anche dopo la separazione legale. I Carabinieri di Pula hanno tratto in arresto Gianluca Dessì, di anni 39, residente a Sarroch, perché responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna e di un collega di lavoro di quest’ultima.

L’arresto dell’uomo è avvenuto in località Is Molas del Comune di Pula. La denuncia è stata presentata direttamente dalla vittima, la quale ha fatto scattare le procedure previste per il codice rosso. Lo stalking messo in atto dall’uomo ha costretto la donna ad alterare le proprie abitudini di vita, procurandole timore per la sua incolumità.

Ieri mattina l’arrestato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Cagliari, il quale ha convalidato l’arresto per il reato di atti persecutori, rimesso in libertà l’indagato, e disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

