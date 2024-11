La completa ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio postale, il miglioramento del comfort degli spazi riservati alla clientela, nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni: grazie al progetto “Polis”, che coinvolge la Sardegna meridionale, Poste italiane rivoluziona la sede di Pula.

Hanno preso il via gli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto portato avanti da Poste italiane per ammodernale gli sportelli del Sud dell’Isola. Durante il periodo dei lavori, l’azienda garantirà ai cittadini di Pula la continuità di tutti i servizi attraverso una sede provvisoria collocata in un locale messo a disposizione dall’amministrazione comunale adiacente il Palazzetto dello Sport, in località Is Iscas, dotato di quattro postazioni a sportello e di una sala consulenza, e disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35.

Nei prossimi giorni la sede sarà dotata di Atm Postamat in funzione h24. L’ufficio postale di Pula riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi di ristrutturazione.

