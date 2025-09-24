Pula, niente visite mediche e telecamere al lavoro: stangata per un imprenditore della ristorazioneDenuncia e sanzioni per migliaia di euro dopo un’ispezione dei carabinieri
I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, in tandem con i militari della Stazione di Pula e col personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 57enne, amministratore unico di una società operante nel settore della ristorazione, per numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel corso di un’ispezione gli uomini dell’Arma hanno accertato, tra l’omessa sottoposizione dei dipendenti a visita medica, la mancata formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, l’installazione non autorizzata di impianti audiovisivi e la mancata custodia in sede del documento di valutazione dei rischi.
Oltre alla denuncia, all’amministrazione sono state inflitte ammende per quasi 7.000 euro.
