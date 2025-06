Nuove concessioni balneari, la possibilità per i privati di trasformare i terreni del retrospiaggia in aree servizi: la stagione estiva è alle porte, ma a Pula già si pensa a quella del 2026, quando il Piano di utilizzo del litorale entrerà finalmente in vigore. Ci sono ancora alcuni passaggi da definire, ma il Pul che rivoluzionerà il sistema di gestione del litorale di Pula, comincia a definirsi.

«L’adozione del Piano è ormai prossima», spiega il sindaco, Walter Cabasino, «non appena la fase delle osservazioni presentate dalla Regione e dai portatori d’interesse sarà completata, il documento tornerà in Consiglio comunale per l’adozione definitiva. Il Pul introdurrà una serie di cambiamenti che potenzieranno i servizi alla balneazione, la novità principale riguarda lo sblocco dei terreni che si affacciano sulle spiagge, dove i proprietari potranno realizzare parcheggi, o altre attività di supporto al comparto turistico. Il nostro litorale, inoltre, aprirà le porte ai cani, il Pul ha previsto una spiaggia dove i proprietari potranno godere della bellezza del mare di Pula in compagnia dei loro amici a quattro zampe».

Se la prossima estate porterà delle importanti novità, per quella ormai arrivata il Comune è al lavoro per garantire servizi fondamentali come le postazioni riservate alle persone con disabilità: «Dislocati in varie zone del litorale, ancora una volta ci saranno i solarium con tutti i servizi connessi per dare alle persone con difficoltà deambulatorie tutto il supporto di cui necessitano – garantisce Cabasino -, siamo impegnati da settimane a farci trovare pronti prima dell’arrivo del turismo di massa, nei prossimi giorni prenderà il via anche la pulizia quotidiana degli arenili, e sono in corso tutte le manutenzioni per rendere le nostre spiagge ancora più accoglienti».

