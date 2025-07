Ha incrociato in auto il suo ex compagno, a Decimomannu. Lo ha inseguito, ha cercato di speronarlo. Lo ha minacciato di morte. Lui, un cinquantacinquenne di Assemini, per sfuggire alle ire della donna, un’operaia di 53 anni di Decimo, ha provato a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri di Assemini. Ma anche lì la donna ha continuato a inveire contro di lui.

La serata della cinquantatreenne è finita con l’arresto in flagranza, con l’accusa di stalking.

I carabinieri hanno dovuto faticare per calmare la donna che, nonostante si trovasse davanti all’ingresso della stazione dell’Arma, aveva proseguito con le minacce nei confronti della sua vittima. Ora si trova ai domiciliari.

