Una mostra dedicata a Sant’Efisio, la rievocazione del suo martirio davanti alla chiesetta di Nora: duplice appuntamento nel segno del Martire Guerriero, domani a Pula.

La mostra dedicata al soldato romano che venne giustiziato per ordine di Diocleziano per non avere abiurato la fede cristiana, intitolata “Milizia… Fede per un Santo guerriero”, sarà inaugurata domani nell’ex Pretura di via Nora, e sarà visitabile sino al 2 maggio, dalle 17 alle 21. In esposizione armi, fucili e costumi dell’epoca miliziana in Sardegna, risalenti alla fine del Settecento e inizio Novecento.

«L’iniziativa è stata ideata grazie alla collaborazione di un collezionista, facente parte dei Miliziani di Cagliari - spiega Paolo Trudu, presidente della Pro loco di Pula - grazie al patrocinio del Comune siamo finalmente riusciti a realizzarla». L’inaugurazione della mostra verrà anticipata dalla rievocazione del martirio che si terrà alle 16 davanti alla chiesetta di Nora: l’associazione Memoriae Milites e i Cavalieri dell’antica locanda porteranno in scena le fasi del processo e la condanna a morte di Efisio.

