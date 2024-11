Via libera alla presentazioni della richiesta per aderire alle giornata di microchippatura gratuita organizzata dal Comune per il 13 dicembre. L’obiettivo dell’appuntamento, ideato in collaborazione con il Servizio veterinario della Asl di Cagliari e il comando della polizia locale, è quello di sensibilizzare i cittadini verso il rispetto degli animali domestici e di combattere il fenomeno del randagismo.

A tutti i proprietari degli animali su cui verrà impiantato il microchip, che porteranno una fotografia del proprio amico a quattro zampe, verrà rilasciata una utile e simpatica carta d’identità canina, che attesta la regolare iscrizione all’apposita anagrafe locale.

Gli interessati dovranno compilare il modulo di adesione e consegnarlo a mano al comando della polizia locale, nei giorni e orari di apertura al pubblico (il martedì dalle 10,30 alle 13,30 e il giovedì dalle 15,30 alle 18, 30), oppure tramite e-mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.pula.ca.it.

