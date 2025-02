Da quelle cucine sarebbero dovuti uscire i pasti per i bambini delle scuole di Pula, Sarroch, Villa San Pietro e Domus de Maria; invece, il centro cottura di Pula, che si trova negli edifici di Sardegna Ricerche, è ancora inaccessibile.

La ditta che si è aggiudicata l’appalto della mensa scolastica avrebbe dovuto preparare da mangiare per tutte le scuole del territorio nel centro cottura di Is Molas, ma a causa dei lavori di adeguamento dei locali alle nuove normative della Asl, i pasti arrivano addirittura da Elmas, alla faccia del cibo a chilometro zero.

Nulla da dire sulla qualità dei pasti che ogni giorno arrivano sulle tavole delle mense delle scuole dell’infanzia e primaria dell’Unione dei Comuni Nora-Bithia, il problema riguarda soprattutto le merende, rappresentate da prodotti confezionati, e non da quelli genuini che la ditta avrebbe dovuto preparare nel centro cottura di Is Molas.

Il problema dell’inaccessibilità del centro cottura è stato sollevato più volte in Consiglio comunale dal gruppo di minoranza “Siamo Pula”, che ha chiesto più volte lumi alla Giunta. «Ci è stato spiegato più volte che il centro cottura non è utilizzabile per problemi tecnici – spiega la capogruppo, Ilaria Collu -, una situazione che si è presentata all’inizio dell’anno scolastico, e che ha costretto la ditta che si è aggiudicata il servizio di ristorazione a preparare i pasti a Elmas, e non a Pula, un dettaglio non da poco, visto che il cibo deve viaggiare per chilometri. Vorremmo capire se questo problema sia risolvibile prima dell’arrivo dell’estate, o se anche per i prossimi mesi l’utenza dovrà usufruire di un servizio che non rispetta il capitolato d’appalto».

Il sindaco, Walter Cabasino, assicura l’apertura imminente del centro di cottura del complesso di Sardegna Ricerche: «In seguito alla gara d’appalto erano emerse alcune criticità della struttura, per questo è stato necessario portare avanti degli interventi che rendono le cucine idonee rispetto alle nuove disposizioni della Asl. Il centro di cottura ha funzionato sino allo scorso anno, i pasti delle scuole di Pula venivano preparati lì, e ricordo che proprio nella mensa di Is Molas è stato servito il pranzo in occasione dell’inaugurazione della scuola di formazione per guardie forestali di Piscinamanna. Comprendiamo ci sia qualche piccolo disagio, ma i lavori sono ormai terminati, siamo in attesa delle autorizzazioni della Asl e degli altri enti coinvolti: non appena otterremo il via libera i pasti verranno finalmente preparati a Pula».

