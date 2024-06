Il Comune mette a disposizione delle associazioni sportive campi e palestre presenti nel territorio: per usufruire degli impianti per la stagione 2024/2025 sarà necessario presentare domanda all’Ufficio protocollo entro il 1°luglio. Il Comune darà in concessione lo stadio comunale di via Porrino, il campo sportivo e la palestra di via Bostares, le palestre comunali di via Sant’Efisio, Tigellio e XXV Aprile, il campo da tennis di via Porrino, il campo da calcio e da calcetto di Santa Margherita, la pista di pattinaggio.

Il bando del Comune, che punta a mettere a disposizione delle associazioni del paese gli impianti sportivi per la promozione delle varie discipline, è indirizzato a società che praticano attività agonistica o non agonistica regolarmente affiliate alle federazioni di appartenenza e iscritte al registro del Coni. L’utilizzo degli impianti sportivi da parte dell associazioni è diretto a soddisfare gli interessi della collettività, e a invogliare soprattutto i più giovani a praticare uno sport.

