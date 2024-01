Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant’Efisio, organizzati dalla parrocchia e dalla Confraternita per rievocarne il martirio.

Oggi, a partire dalle 16, imposizione degli ex voto sul simulacro del Santo, celebrazione del rosario e una messa prima della processione alla volta di Nora, dove alle 19,30 si terrà la solenne benedizione eucaristica, uno spettacolo pirotecnico e la veglia in preghiera. Per i fedeli verrà messo a disposizione un servizio di bus navetta da Nora a Pula che partirà alle 20,15.

Domani, messe alle 7,30 e alle 11 a Nora, processione in spiaggia e santo rosario alle 16,30: alle 17 partirà la processione che riporterà il simulacro del Santo in parrocchia, dove all’arrivo verrà celebrata una messa che chiuderà la celebrazioni.

