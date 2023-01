Cambiano le regole per il conferimento dei rifiuti nell’ecocentro comunale di Pula: da lunedì prossimo i contribuenti in regola con il pagamento della Tari potranno accedere all’impianto senza dover prenotare l’appuntamento attraverso la piattaforma “mobilitiapp”.

Per i cittadini sarà dunque sufficiente esibire un documento di riconoscimento: i rifiuti urbani potranno essere conferiti dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18.

Per chi non avesse la possibilità di recarsi personalmente all’ecocentro, il Comune ha previsto che a farlo possa essere un familiare, o un’altra persona incaricata dal contribuente: in questo caso basterà presentare un delega firmata.

© Riproduzione riservata