Un equipaggio della Volante del Commissariato di Quartu Sant'Elena è intervenuto questa notte in via Danimarca per la richiesta d’aiuto di una donna di 47 anni aggredita dal suo compagno.

Quando i poliziotti hanno raggiunto l'abitazione hanno trovato la 47enne in stato di choc con il volto tumefatto e completamente ricoperto di sangue. La donna ha raccontato agli agenti che durante un litigio era stata colpita con pugni e testate al volto dal compagno, ancora presente all'interno della casa.

L'uomo, 59 anni di Cagliari, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, per nulla preoccupato della presenza dei poliziotti, ha continuato a minacciare di morte la donna, ed è stato poi arrestato per lesioni e minacce gravi.

La vittima è stata trasportata all'ospedale "Brotzu" dove i medici hanno diagnosticato lesioni guaribili in 30 gg.

(Unioneonline/v.l.)

