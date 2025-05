Due giornate intense e partecipate a Settimo San Pietro, con protagoniste le donne, e in particolare tante mamme. Sabato si è tenuta una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, grazie alla disponibilità volontaria di medici e infermieri dell’ospedale oncologico Businco di Cagliari, che hanno collaborato con il gruppo «Abbracciamo un Sogno». L’iniziativa ha registrato una grande risposta da parte della cittadinanza: ben 67 test di screening sono stati effettuati.

Un’attività resa possibile anche grazie all’impegno di Diana Marci, Miriam Soru e Annamaria Puliga, che hanno contribuito all’organizzazione e al successo della giornata.

Oggi, domenica, è stata la volta della Festa della donna, al centro della seconda giornata del weekend dedicato alla salute e allo sport. Dalle ore 9, oltre 100 persone si sono radunate in viale Berlinguer per partecipare allo Street Workout, evento unico in Sardegna nel suo genere. Giovani, soprattutto ragazze, hanno animato le vie del paese con esercizi fisici a ritmo di musica nelle cuffie.

«Il ricavato delle iscrizioni – ha annunciato il sindaco Gigi Puddu – verrà devoluto al gruppo "Abbracciamo un Sogno", che ieri ha reso possibile la prima giornata di questo evento. La somma sarà utilizzata per l’acquisto del "camper della salute", utile per la realizzazione di screening in tutta la Sardegna. Grazie a tutti i partecipanti, alla SSD Dym Sport per l’organizzazione, allo sponsor Mario Maccioni e alle associazioni di volontariato Misericordia Settimo e OdV Protezione Civile Settimo per il supporto offerto».

«Sono iniziative davvero straordinarie – ha dichiarato Nicoletta Pitzalis, assessora alle Politiche giovanili e ai Servizi sociali del Comune di Settimo – con la collaborazione si può fare davvero tanto anche in campo sanitario».

