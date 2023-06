“Prevenzione delle truffe – Come riconoscerle e difendersi”. È il titolo dell’iniziativa che si terrà lunedì 19 giugno alle 17 nella biblioteca comunale “Emilio Pisano” dell’ex convento di San Francesco di Mandas. Un incontro organizzato dalla Stazione dei carabinieri locale in collaborazione con l’amministrazione comunale per mettere in guardia, soprattutto le persone più avanti negli anni e quindi più fragili, sulle tante possibili truffe e sui raggiri purtroppo molto più diffusi di quanto si pensi.

I truffatori, infatti, per entrare nelle case o avvicinare le possibili vittime in strada possono presentarsi in diversi modi. Spesso sono persone distinte, eleganti, con linguaggio forbito e particolarmente gentili. Dicono di essere funzionari delle Poste, di un ente di beneficenza o dell’Inps, altri si presentano nelle vesti di avvocati o dicono di essere rappresentanti delle forze dell’ordine. I truffatori possono anche fingersi addetti delle società di erogazione di servizi come luce, acqua o gas: insomma le studiano tutte pur di raggiungere il loro obiettivo.

Ed è per questo che i carabinieri di Mandas incontreranno gli anziani del paese per metterli in guardia dando loro consigli utili e preziosi a scongiurare così il ripetersi di casi di truffe.

