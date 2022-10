Subito le risorse per sistemare la passerella sopraelevata pericolante - con una variazione di bilancio urgente al vaglio della Giunta comunale di Quartu - in attesa degli attraversamenti pedonali, insieme a piste ciclabili, ampi marciapiedi e corsie preferenziali per i bus.

Per trasformare finalmente l’ex Statale 554 - il tratto quartese - in viale urbano, così come prevede l’appalto da 20 milioni rimasto fermo al palo per anni e ripreso in mano dall’attuale amministrazione comunale, con tanto di solleciti tramite legale nei confronti dell’associazione temporanea di imprese che si era aggiudicata a suo tempo la progettazione. “Entro l’inizio del prossimo anno contiamo di avere il progetto esecutivo pronto, poi partiranno subito i cantieri”, assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Nel frattempo si corre per risolvere il problema del ponte pedonale - fra via Biora e via Italia - sbarrato da alcuni giorni per motivi di sicurezza, con tanto di lamentele dei residenti di Sant’Anastasia a seguito. “Dobbiamo intervenire urgentemente su quel cavalcavia, per questo stiamo lavorando ad una variazione di bilancio per metterlo subito in sicurezza”, annuncia il sindaco Graziano Milia.

