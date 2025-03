A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione e ampliamento al Poliambulatorio di Dolianova. Ma, da lunedì scorso, sono stati sospesi tutti i servizi che garantiva ai cittadini. I cartelli sono stati affissi sulla porta d'ingresso della struttura di piazza Europa 1, a sorpresa: questo perché, di recente, era stato garantito come ci sarebbe stato un locale sostitutivo per tutta la durata dei lavori.

La comunicazione è arrivata senza preavviso, con il malcontento dei cittadini. Il Poliambulatorio di Dolianova fa capo al distretto di Quartu e, da prima dei lavori, aveva già visto una riduzione delle prestazioni medico-specialistiche offerte da anni alla propria comunità e ai pazienti dei comuni limitrofi. La presenza dell'operatore assicurava la possibilità di scelta e revoca del medico, il rilascio delle esenzioni per patologie e invalidità, il rilascio e l'attivazione delle tessere sanitarie: ora sarà necessario rivolgersi agli uffici di Sinnai e Quartu.

L’argomento è stato portato all’attenzione del Consiglio comunale di Dolianova di ieri, in occasione del quale i consiglieri di opposizione Andrea Stocchino e Stefania Frigau hanno chiesto, attraverso un’interrogazione al sindaco e alla Giunta, l’urgente individuazione di un immobile comunale al fine di riattivare tutti i servizi operativi sino al 10 marzo, tra i quali l’importante servizio infermieristico a domicilio per i prelievi. L’interrogazione, per quanto ritenuta di grande importanza per la comunità, non ha ricevuto risposta.

