Il Plus Quartu Parteolla, referente per tutti i progetti legati alle associazioni sportive ubicate nei comuni della ex provincia di Cagliari, ha riaperto i termini per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti di sport terapia per la somma complessiva di oltre 20mila euro.

Le Associazioni interessate alla realizzazione delle attività sportive a favore di persone disabili dovranno presentare domanda di finanziamento al Comune di Quartu Sant’Elena, Ente Gestore del Plus Quartu-Parteolla, entro le ore 13 del 16 novembre.

