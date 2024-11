Pirri ha nuovamente il suo mercato civico. La struttura, dopo uno stop forzato, ha riaperto i battenti stamattina, sfoggiando una veste nuova, «più sicura e attrattiva». Come sottolineato dal sindaco Zedda «abbiamo rispettato i tempi dei lavori (28 giorni) per la messa in sicurezza della struttura: dal rifacimento della copertura a interventi di pulizia generale fino alla riqualificazione dell’esterno con il bel murale realizzato dall’artista Giorgio Casu. Ringrazio i servizi coinvolti, dagli uffici della Direzione mercati ai Lavori pubblici e Attività produttive, operatori e boxisti per la collaborazione».

Nei piani dell’amministrazione c’è «l’obiettivo di valorizzare tutti i mercati civici, e di migliorare le condizioni di chi ogni giorno li vive, dai commercianti alle cittadine e ai cittadini», senza dimenticare i mercati di Santa Chiara, via Quirra e Sant’Elia. Zedda ha poi ricordato quanto deciso per il mercato di San Benedetto, che verrà trasferito in piazza Nazzari dalla settimana successiva a quella dell’Epifania: «Contestualmente, si avvieranno anche i lavori nel nuovo mercato, con alcuni interventi in programma in questi mesi. Dopo il trasloco, si avvierà il cantiere vero e proprio».

