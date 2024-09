L’inizio dell’autunno segna il ritorno dei corsi della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria, un progetto che, ormai da anni, rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione teatrale a Cagliari.

Organizzati dalla storica compagnia Cada Die Teatro, i laboratori si rivolgono a tutte le fasce d’età, offrendo un’opportunità unica per chi desidera esplorare e potenziare le proprie capacità espressive in un contesto di incontro e scambio.

Quest’anno, i corsi si terranno nel Centro comunale d’arte e cultura di Pirri, e saranno condotti da attori, registi e attrici della compagnia, attiva da oltre quarant’anni nella diffusione e promozione del teatro.

Nove i laboratori in programma, tra cui spiccano proposte originali che abbracciano diverse dimensioni espressive.

Si comincia con “Passammo leggeri”, laboratorio teatrale e musicale ispirato al libro di Sergio Atzeni, condotto da Alessandro Mascia e Giorgio Del Rio, rivolto a giovani dai 18 ai 40 anni. Qui, il corpo, la voce e la musica si intrecceranno per dar vita a un percorso che esplora le storie e le suggestioni del celebre scrittore sardo.

Silvestro Ziccardi si occuperà invece dei giovanissimi, con due laboratori: “Il Gioco del Teatro”, per ragazzi dai 10 ai 14 anni, e “L’albero dei cuori”, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni. In quest’ultimo, ispirato al racconto di Rossana Guarnieri, i piccoli saranno chiamati a esplorare le emozioni in uno spazio di gioco e libertà creativa.

La proposta formativa si arricchisce poi con il laboratorio integrato “Migranti”, dedicato a persone dai 18 anni in su che vivono situazioni di disagio psichico, fisico e sociale, nato per volontà di Alessandro Mascia e Mario Madeddu.

Il tema dell’inclusione torna anche in “Cuori di panna smontata”, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 21 anni, mentre per gli adulti Pierpaolo Piludu condurrà “La guerra dentro casa”, un intenso percorso storico e teatrale sulle memorie dei bombardamenti di Cagliari.

© Riproduzione riservata