Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Samatzai, con il supporto operativo del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari.

L’arrestato è un 59enne residente a Pimentel, già sottoposto all’obbligo di dimora, condannato in via definitiva per reati inerenti agli stupefacenti commessi nel 2019. La pena residua da scontare ammonta a tre anni di reclusione.

L’uomo è stato localizzato all’interno della sua abitazione grazie a un’attività di vigilanza e monitoraggio territoriale dei carabinieri della Compagnia di Sanluri. Una volta completate le formalità di rito, il 59enne è stato portato in carcere a Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

