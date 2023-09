«Personale allo stremo delle forze, consumato dai turni di otto ore che la Direzione ha deciso di imporre unilateralmente, senza che l’argomento fosse trattato con le organizzazioni sindacali così come previsto dalle normative vigenti».

Lo stato di agitazione viene proclamato dagli agenti di polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Uta.

In una nota congiunta, le sigle Sappe, Osapp, Uil Pa PP, Uspp, Fns Cisl e Cnpp mettono nero su bianco le difficoltà quotidiane affrontate dal personale: «Non ci vuole certamente un mago per capire che affrontare viaggi più o meno lunghi per rientrare presso le proprie abitazioni e dopo solo otto ore dover essere nuovamente in Istituto per affrontare il turno successivo, oltre a stancare psico-fisicamente, sta mettendo fortemente a rischio anche l’incolumità degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria che per raggiungere il posto di lavoro si mettono alla guida anche in condizioni sfavorevoli».

«La presunta situazione di emergenza imposta dalla Direzione – aggiungono - non riteniamo sia dovuta ai tre o quattro piantonamenti in corso perché già in altre occasioni il personale ha affrontato situazioni simili, anche in pieno periodo estivo, senza il bisogno di ricorrere a drastiche decisioni e riteniamo invece che questa situazione che si è venuta a creare sia solamente il frutto dell’incapacità e dell’incompetenza gestionale ed organizzativa che le scriventi denunciano da svariato tempo e alle quali la Direzione non ha mai trovato una giusta riposta».

Un’emergenza che, sottolineano, »doveva durare solamente qualche giorno dura ormai da venti giorni e nemmeno la Direzione sa quando finirà visto e considerato che dalle comunicazioni intercorse siamo stati rassicurati che da questo fine settimana si sarebbe ripreso a garantire il servizio sui quattro quadranti e invece la data prevista come fine dell’emergenza è scivolata addirittura al 21 c.m.».

Per giovedì alle 10, alla prefettura di Cagliari, è stata organizzata una manifestazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata