Il “Comitato per la nuova strada”, recentemente costitutosi a Burcei, sollecita «la manutenzione del tratto di strada che da “Campu Omu” porta al paese, privo dei cosiddetti “occhi di gatto”, elemento che - fanno notare Andrea Lobina, Ignazio Saddi, Salvatore Malloru e Vittorio Monni- rende pericoloso il traffico nelle ore notturne e in presenza di nebbia. È anche necessario che si provveda al più presto alla sostituzione dei guard-rail che per lunghi tratti della strada sono arrugginiti e fatiscenti».

Un problema vecchio di diversi anni e che è stato più volte segnalato dal Comune anche alla Provincia del sud Sardegna.

