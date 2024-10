«Da alcuni mesi c’è una perdita d’acqua a Elmas e, nonostante le svariate segnalazioni, Abbanoa non è ancora intervenuta». È la denuncia dei residenti di via Nuoro, di cui si fa portavoce il cittadino Alessandro Oppo: «Vicino a un tombino l’acqua “ribolle”. La società Abbanoa ha fatto vari sopralluoghi, promettendoci di porre rimedio in tempi stretti. Invece siamo nella stessa situazione ormai da mesi».

Oltre all’inevitabile disagio, creato anche dal manto stradale ormai sdrucciolevole, la perdita d’acqua è inaccettabile in momento storico di grave siccità: «Riteniamo assurdo che in una regione come la Sardegna dove la crisi idrica rappresenta una piaga non si ponga immediato rimedio alle perdite peraltro segnalate in più occasioni».

Oppo parla di una perdita costante nella quale si sono dispersi centinaia di litri d’acqua.

