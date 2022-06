Ieri la festa, oggi un brutto risveglio per il neoeletto sindaco di Perdasdefogu Bruno Chillotti e uno dei suoi candidati alla carica di consigliere Salvatore Mura.

Ignoti, forse durante la notte o alle prime luci dell'alba, hanno realizzato delle scritte contro i due nuovi amministratori. All'ingresso del paese gli improperi contro Chillotti che ha brindato ieri alla vittoria insieme alla sua squadra, agli amici e alla famiglia.

Ingiurie e insulti alla sua persona realizzati con una bomboletta spray, il termine più "leggero" usato dai vandali è: ignorante.

Offese a Tore Mura (foto Lai)

Frasi, le altre, impronunciabili come lo sono quelle comparse in piazza Longevità contro il candidato consigliere Mura, in cui si offendono sia lui sia i centenari.

La scelta della piazza sembra non essere casuale visto che Salvatore Mura ha inviato la documentazione a Londra per l'ottenimento dei due Guinness World Record per la longevità familiare e per la più alta concentrazione di centenari al mondo. Le scritte verranno cancellate.

I due si sono recati in caserma per denunciare i fatti.

© Riproduzione riservata