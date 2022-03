Nuova truffa via web, questa volta ai danni di un 36enne di Teulada. L’uomo ha infatti acquistato una fornitura di pellet mediante una falsa inserzione di vendita, pagando tramite bonifico la somma di 600 euro per materiale in realtà mai consegnato.

La denuncia ai carabinieri di Pula ha poi permesso di identificare come autore della truffa un 31enne napoletano residente a Giugliano, in Campania.

L’uomo, denunciato a piede libero, dovrà rispondere di truffa aggravata.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata