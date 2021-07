Incidente stradale nella notte sulla strada statale 554, nell'incrocio semaforico con la provinciale 93 e l'ingresso di Selargius, dove per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti quattro veicoli: tre i feriti trasportati in ospedale in codice rosso.

Gli operatori della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco all'arrivo sul posto hanno delimitato l'area, provveduto a prestare assistenza al personale sanitario delle ambulanze del 118 per soccorrere gli occupanti, alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale che è stata temporaneamente interdetta al transito per le operazioni di soccorso.

Sul posto anche la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.







