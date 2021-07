Grande paura nelle campagne di Villamassargia, dove questa mattina è scattato l’allarme a seguito del ritrovamento, da parte di alcuni ciclisti, di quello che a tutti gli effetti sembrava un ordigno.

Il ritrovamento sotto il ponte di Ormai, e immediato è scattato l’intervento sul posto degli agenti della Stazione Forestale di Siliqua, che hanno transennato la zona e chiesto l'intervento degli Artificieri dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari.

Gli specialisti dell'Arma hanno così potuto verificare che l'ordigno artigianale era datato nel tempo. L'innesco elettrico era assente e inoltre l'involucro che doveva contenere il materiale esplosivo era vuoto.

Fra le ipotesi al vaglio, il fatto che qualcuno abbia provato a realizzare un ordigno, ma senza riuscirci e poi lo abbia gettato; oppure che l'ordigno sia stato piazzato in un altro posto, senza esplodere e poi è rimasto a lungo esposto alle intemperie.

L'ordigno vuoto è stato prelevato dagli artificieri che lo analizzeranno.

Indagini sono in corso da parte del Nipaf, nucleo specializzato in reati ambientali e con una vasta esperienza in rati incendiari.

