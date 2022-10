Attimi di paura in via Nigra a Quartu Sant'Elena.

Un agente della Polizia locale intervenuto sulla strada per multare un'auto parcheggiata davanti a un passo carrabile, viene travolto volontariamente da un giovane in sella a uno scooter che poi scappa a tutta velocità.

Tutto succede in pochi attimi. Davanti alla pattuglia in via Nigra si forma una piccola fila di auto in coda dietro il camion della De Vizia che stava ritirando i rifiuti.

Stanco evidentemente di aspettare, un ragazzo in sella ad uno scooter inizia a strombazzare, a impennare con il motorino e a urlare agli operatori di spostarsi. Così l’agente si avvicina per dirgli di smetterla e anche per contestare il mancato utilizzo del casco.

Da lì nasce un battibecco e il ragazzo, all’improvviso, accelera e passa con le ruote sopra alla gamba del malcapitato agente, prima di fuggire. L'agente dolorante viene trasportato al pronto soccorso. Se la cava per fortuna con dieci giorni di prognosi, ma poteva finire molto peggio.

