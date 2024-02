Una parte della multe incassate dai comuni di Dolianova, Settimo San Pietro, Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali sarà investita per il servizio dei nonni vigile. Lo ha deciso l’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano per consentire agli alunni di uscire ed entrare a scuola in totale sicurezza.

Nei prossimi giorni saranno stabilite le modalità per il reperimento dei volontari che avranno il compito di assistere bambini e genitori negli attraversamenti stradali: «Lo scopo è quello di coinvolgere nella vita delle comunità le persone più avanti con gli anni, creando un ponte intergenerazionale con i più giovani – afferma il presidente dell’Unione Maurizio Cuccu – sarà un servizio utile anche per la Polizia Locale che, vista la scarsità di uomini in organico, ha assoluto bisogno di un supporto di questo tipo».

Le nonne e i nonni vigile saranno dei volontari, verranno formati dalla Polizia Locale, dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale e assicurati. Per tutti è previsto un contributo economico simbolico per la loro disponibilità.

© Riproduzione riservata