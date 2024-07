Arriva “Elmas in festa - spettacoli, laguna e tradizione”, una rassegna che terrà animata la stagione estiva masese. Le serate, aperte al pubblico e totalmente gratuite, si svolgeranno tra luglio e agosto e proseguiranno anche nei mesi successivi. La manifestazione è organizzata dal Comune, supportata dalla Fondazione di Sardegna e dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacoli e Sport nonché coordinata dall’Associazione Enti Locali per le attività culturali e gli spettacoli.

Si parte sabato 20 luglio con lo spettacolo “Lapola Tour 2024” dalle 21 in piazza di Chiesa. Venerdì 26 luglio, sempre alle 21 in piazza di Chiesa, la grande musica internazionale farà da protagonista con il concerto del cantautore spagnolo Tonino Carotone accompagnato dai Tamurita.

Sabato 3 agosto sarà la volta dell’attesissimo “Festival internazionale del folklore” a cura del gruppo folk Su Masu, mentre il 6 agosto spazio alla musica rock con il “Festival Elmas rock”: saliranno sul palco in piazza di Chiesa Pino Scotto, Revolver, The Out e Mini Skaosss.

Agosto si chiuderà il 30 e 31 con i festeggiamenti in onore di San Sebastiano con alla consolle dj Sandro Murru.

