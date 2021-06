Sono quasi 60 gli ettari di territorio andati in fumo in poche ore a causa di una serie di roghi divampati in varie zone della Sardegna.

Le squadre anti-incendio, coordinate dal Corpo forestale, sono intervenute per domare complessivamente 17 fronti di fuoco, da un capo all'altro dell’Isola.

Lo scenario più impegnativo a Villasor, dove sono bruciati 25 ettari di stoppie di grano, nella zona di "Crabili Atzori". In azione, oltre agli uomini da terra, anche due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Marganai e Pula.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Uta coadiuvata dal personale eliportato e da 3 squadre di volontari.

Un secondo incendio, in località "Campu e mesu", sempre a Villasor, ha richiesto l'impiego dei due elicotteri già impegnati precedentemente nell'altro rogo: in fumo 30 ettari.

Infine un ettaro di seminativo è andato distrutto dalle fiamme divampate a Samassi nella zona di "Salto diviso".

