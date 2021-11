Il Consiglio comunale di Ortacesus ha approvato la delibera che prevede alcune variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e che consente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, almeno nella sua parte subito disponibile.

Il sindaco Maria Carmela Lecca, illustrando i punti all’ordine del giorno, ha ricordato che nella palestra di via Mazzola si sono sviluppati di recente due incendi che rendono necessario un intervento più consistente rispetto all’utilizzo dell’avanzo previsto a giugno. "Si è quindi deciso di sospendere questo intervento – ha spiegato la prima cittadina – e destinare le risorse accantonate per i lavori sul depuratore del canile, così da procedere al nuovo affidamento della struttura. Gli altri interventi previsti in variazione sono necessari per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio".

Sono stati stanziati 27.617 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino degli impianti di depurazione del canile comunale in località Is Arenas (vicino alla piscina Ranoplà e all’impianto di tiro a volo), mentre poco più di 6000 euro serviranno a ripianare alcuni debiti fuori bilancio segnalati dai responsabili di servizio.

© Riproduzione riservata